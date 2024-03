Einreisesperre für Sellner! Wie geht’s jetzt weiter?

Sogar die Polizei war irritiert: Nach der umstrittenen Festnahme und Ausweisung von Martin Sellner aus einem Schweizer Kanton schaltete sich sogar Elon Musk in die Diskussion ein. Und nun hat auch noch Faeser eine Einreisesperre für Sellner in die BRD erlassen! Ging es in der Schweiz wirklich mit rechten Dingen zu? Inwieweit verstößt sein BRD-Einreiseverbot gegen das Grundgesetz? Und was hat unser COMPACT-Kolumnist als nächstes geplant?

