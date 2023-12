Ho! Ho! Schenken mal anders!

Pünktlich zum Krieg in Gaza gibt es jetzt Minidrohnen zum unschlagbaren Preis von 0 (NULL!) Euro! Made in Asia geht doch immer! Also schnell zuschlagen, bevor es am nächsten Tag das DOPPELTE kostet! Wobei… Freddy hat da vielleicht sogar noch einen besseren Geschenkevorschlag für Weihnachten!

Quelle: COMPACT-TV