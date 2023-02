Im Gespräch: Bastian Barucker: “Auf Spurensuche nach Natürlichkeit”

Bastian Barucker wurde 1983 in der DDR geboren und hat nach dem Abitur die Ausbildung zum Überlebenstrainer und Wildnispädagogen an der Überlebensschule Tirol erfolgreich durchlaufen. Er begleitet Leute dabei, sich in der Natur wieder zuhause zu fühlen und bietet Workshops und Weiterbildungen im Wald an, bei denen man Fertigkeiten wie Spurenlesen oder Vogelsprache kennenlernt und zeigt den Teilnehmern, wie man tagelang im Wald überleben kann. Bastian Barucker hat selbst ein komplettes Jahr in Wisconsin, USA, in einem kleinen Clan inmitten der Wildnis gelebt, lehrte an verschiedenen Hochschulen Deutschlands und ist Gründer der Wildnisschule “Waldkauz” und Vorstand des Naturkindergartens “Lassaner Winkel e.V.”.

Seit 2018 begleitet er auch Menschen bei der inneren Spurensuche und Integration frühkindlicher Prägungen mit der Gefühls- und Körperarbeit, einer Therapieform nach Willi Maurer und Mareia Lange, die er zwischen 2011 und 2014 erlernt hat. Bastian Barucker betreibt seit 2020 den Blog “Auf Spurensuche nach Natürlichkeit” und veröffentlicht dort eigene Gedanken, Videointerviews sowie Übersetzungen kritischer internationaler Literatur. Angelehnt an den Titel seines Blogs erschien in diesem Jahr sein erstes Buch “Auf Spurensuche nach Natürlichkeit – Vom Leben in der Wildnis und der Reise zu sich selbst” im massel Verlag. Im Gespräch mit Michael Meyen beschreibt Bastian Barucker den Zustand unserer Welt, spricht über die Bedeutung von Beziehungsfähigkeit und sozialen Fertigkeiten, erläutert die Bedeutung von lebendiger Interaktion der Generationen und wie man indigenes Bewusstsein ins tägliche Leben und die Erziehung der Kinder integrieren kann. Inhaltsübersicht: 0:00:00 Beginn und Einleitung 0:00:47 Begrüßung und Vorstellung 0:03:17 Der ungesunde Zustand unserer Welt 0:05:28 Die Kompetenz der Anpassung 0:13:38 Beziehungsfähigkeit und soziale Fertigkeiten 0:24:09 Über die Weisheit der Alten 0:29:40 Das Leben in Clans bzw. in der Gemeinschaft 0:39:21 Zurück zum Ursprung des Lernens 0:48:27 Die Faszination des indigenen Lebens 0:56:04 Das große Gesetz des Friedens 1:08:02 Indigenes Bewusstsein in den Alltag integrieren 1:11:30 Neue Strukturen erschaffen und vorleben 1:16:05 Besinnung auf die grundlegenden Bedürfnisse 1:20:25 Was bleibt von Bastian Barucker? Quelle: apolut