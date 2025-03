Rechtsanwältin Beate Bahner: Update zum WHO-Pandemievertrag

In diesem exklusiven Kla.TV-Interview vom Alternativen-WEF in Prag bringt Beate Bahner in einer unnachahmlichen Direktheit Antworten auf die Frage, wie es um das strittige Thema WHO-Pandemievertrag steht. Die Verhandlungen zum WHO-Pandemievertrag mit 194 Regierungsvertretern laufen immer noch. Dies nicht nur lautlos und zensiert, sondern auch sehr dubios. Denn hier wird weitere Biowaffen-Forschung gefördert und finanziert. Wer hier profitiert und hoch kriminell auffällt, enthüllt diese Sendung.

[Teaser:] Aber wir müssen uns mal bitte den Begriff Pandemievertrag auf der Zunge zergehen lassen, bitte, Pandemievertrag! Man schließt Verträge über Pandemien. […] Es geht nicht um Gesundheit. Es geht nicht um den Schutz unseres Lebens vor bösen bösen Killern. […] Googeln Sie bitte: „Zehn größte Gesundheitsgefahren“, werden Sie den Impfkritiker finden […]...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV