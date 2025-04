«Rassismus»: TV-Moderatorin verurteilt!

Die Zensur in der EU wird immer schärfer! Raisa Blommestijn ist die bekannteste patriotische Journalistin der Niederlande. Sie wird aktuell vor Gericht gezerrt – wegen Asyl-Kritik! Paul Klemm hat sie in Den Haag zum Interview getroffen. Was sie über Geert Wilders berichtet, hat es in sich...

