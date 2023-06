Freddy: Die große Verscholzung

Was hat Kanzler Scholz mit dem deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe zu tun? Nichts. Doch Freddy Ritschel will nicht, dass am Ende das ganze Haus ersäuft, denn bekanntlich geht der Krug so lange zum Wasser, bis er bricht. Olaf Scholz besticht durch seine mangelnde Transparenz und Glaubwürdigkeit. Insbesondere im Zusammenhang mit den sogenannten Cum-Ex-Steuerskandalen, bei denen es um den Missbrauch von Steuerrückzahlungen geht, sind Scholz‘ Aussagen und Erklärungen mehrfach in Zweifel gezogen worden. Diese fehlende Klarheit und seine unzureichenden Antworten werfen ernsthafte Fragen nach der Integrität und dem Verantwortungsbewusstsein von Olaf Scholz auf.

Scholz, der Zauderer Sein Zaudern und seine Zurückhaltung selbst bei drängendsten Problemen wirft die Frage auf, ob Scholz die notwendigen politischen Visionen und den Willen zur Veränderung besitzt. Unser Kabarettist Freddy Ritschel hat dazu eine klare Auffassung.

Quelle: COMPACTTV