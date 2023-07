Interview mit Prof. Dr. Stefan Hockertz – “Können 100 Ärzte lügen?”

„Fürchtet Euch nicht”, ist ein Kernsatz aus der Bibel, den wir gerade in der heutigen Zeit beherzigen sollten, sagt der Immunologe, Toxikologe und Buchautor Prof. Dr. Stefan Hockertz. Wer wie er keine Angst hat, muss auch die selbsternannten Eliten und deren finstere Machenschaften nicht fürchten. Das Böse hat schon immer versucht, Gott zu leugnen und die Menschen zu spalten, doch am Ende kann nur das Gute gewinnen. Die Menschen müssen ihr Gottvertrauen zurückgewinnen und sich nicht mehr in die Irre leiten lassen.

Es ist die Aufgabe derer, die selbst denken und resilient sind, das Böse zu besiegen und die Welt zu einer besseren zu machen. Einer Welt, in der wir gelernt haben zu reflektieren und auf Gott zu vertrauen, wie auch immer jeder für sich Gott oder eine andere höhere Macht definiert. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut