Weidel in Riesa: Antifa-Angriff und Elon Musk

Auf dem AfD-Bundesparteitag in Riesa wurde Alice Weidel final als Kanzlerkandidatin inthronisiert. Doch der Weg zur Veranstaltung war nicht leicht. Die militante Antifa stellte sich ihr in den Weg… Paul Klemm von COMPACT-TV hat sich mit Alice Weidel in Riesa unterhalten.

Das Gespräch sehen Sie im Video unten: Quelle: COMPACT-TV