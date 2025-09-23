Eine-Weltregierung der UNO durch Agenda 2030?

Zur Zeit treffen sich Staats- und Regierungschefs zur Generaldebatte in New York. Ihr Jahresthema für 2025: Fokus auf Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung. Bei der Gründung der Vereinten Nationen vor 80 Jahren gab es schon den löblichen Beschluss, die Welt vor einem weiteren verheerenden Krieg zu bewahren und langfristig Frieden zu sichern. Doch wie sieht es nun wirklich aus? Rückblickend betrachtet stellt sich die Frage: „Was bringt die UNO der Weltgemeinschaft wirklich? Was blüht uns z.B., wenn die tatsächlichen Ziele der Agenda 2030 umgesetzt werden?“

Diese Sendung beleuchtet im Weiteren die Entstehung der UNO und auch ihre Verbindung zur einflussreichen Familie Rockefeller. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV