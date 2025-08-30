Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Irre! Ramelow will unsere Nationalhymne und Schwarz-Rot-Gold abschaffen!

Irre! Ramelow will unsere Nationalhymne und Schwarz-Rot-Gold abschaffen!

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 18:22 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACT-TV / Eigenes Werk
Bild: COMPACT-TV / Eigenes Werk

Wer ist hier nochmal der Verfassungsfeind? Der Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow möchte den Deutschen Nationalfarben und auch unserer Nationalhymne an den Kragen. Warum kommt es zu diesem Vorstoß und wie sind die Reaktionen darauf? Wie realistisch solche Pläne sind und ob der rote Bodo damit einen enormen taktischen Fehler begangen hat, erfahren Sie jetzt vom Ehepaar Elsässer im Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV

