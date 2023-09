Brutaler Umgang mit Andersdenkenden

Kla.TV zeigt auf, wie Kritiker der gängigen Narrative verunglimpft, zensiert, verprügelt oder unter fadenscheinigen Argumenten zu schweren Strafen verurteilt werden. Demgegenüber kommen Verfechter der aktuell herrschenden Meinung trotz offensichtlicher Verbrechen ungeschoren davon.

Unter dem Deckmantel der Verhinderung von Desinformation und Hassrede wurde der Digital Services Act von der EU beschlossen und ist zum 24. August 2023 in Kraft getreten. Damit können unerwünschte Meinungen in den sozialen Medien zukünftig einfach gelöscht werden. Es wird mit hohen Strafen und Löschung ganzer Plattformen gedroht, falls die Inhalte der kritischen Beiträge Hassrede oder Falschinformation enthalten. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass „Falschinformation“ weit gefasst ist und fast alles enthält, was die weltweite Corona-Politik kritisch hinterfragt....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV