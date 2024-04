Höcke exklusiv: „Politischer Prozess gegen Opposition“

Wegen des Ausspruches „Alles für D…“ steht Björn Höcke vor Gericht. Soll ihm am Ende sogar das aktive und passive Wahlrecht entzogen werden? Der AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag muss sich mitten im Wahlkampf mit dem Vorwurf der „Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen“ herumschlagen. COMPACT-TV war am ersten Verhandlungstag in live vor Ort in Halle und sprach exklusiv mit dem vielleicht künftigen Ministerpräsidenten von Thüringen.

Das Exklusiv-Interview sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV