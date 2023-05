Basta Berlin (174) – (K)eine Demokratie

Was ist eine Demokratie noch wert, wenn eigentlich EU, WHO oder NATO über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden? Doch auch das Handeln der Bundesregierung verwandelt Deutschland in einen Pleitestaat...Mehr dazu in einer weiteren Folge von #BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, sind eigentlich Freunde der Demokratie. Wenn jedoch gewählte Vertreter ein Land herunterwirtschaften, hört der Spaß auf. Gleichzeitig machen uns Pläne von EU und WHO große Sorgen: Wird die Souveränität von Staaten zu Gunsten von Digitalisierung, Verbrechens- und Pandemiebekämpfung aufgekündigt?

Quelle: Basta Berlin