Die Diktatorin: Blitzkrieg gegen die Völker!

Wahl-Annullierung in Rumänien, Fußfessel für Le Pen – und als nächstes AfD-Verbot in Deutschland? Die Europäische Union driftet ab. Darum geht es in unserer neuen Monatsausgabe. Vorgestellt von Autor Peter Feist und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

