Krieg – Wegbereiter eines neuen Finanzsystems

Unser Finanzsystem steht vor dem Zusammenbruch. Darum wird an der Einführung eines neuen Finanzsystems gearbeitet. Kann es sein, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine uns von diesen wichtigen Vorgängen im Hintergrund ablenken soll?

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wurde Russland mit nie dagewesenen Sanktionen belegt und die Ukraine in unglaublichem Ausmaß mit Waffen versorgt. Russland warnte daher bereits im April 2022 vor einer direkten Konfrontation mit der Nato, was den dritten Weltkrieg bedeuten würde. Um dies richtig einordnen zu können, ist es nach Ansicht des Finanz- und Wirtschaftsexperten Ernst Wolff daher unerlässlich, die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung zu verstehen. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV