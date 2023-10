Danke, Gunnar Kaiser!

„Es kommt der Moment im Leben eines jeden Menschen, an dem er sich fragen muss: Soll ich bleiben oder gehen? Wenn die roten Linien immer näher rücken, muss man sich zudem vergegenwärtigen, welche Konsequenzen man ziehen will.” Gunnar Kaiser hat früh seine roten Linien definiert und damit vielen Menschen in schwierigen Zeiten Halt gegeben. Am 12. Oktober hat er unsere irdische Welt mit nur 47 Jahren viel zu früh verlassen – seine Botschaften, Videos und Bücher bleiben.

Gunnar Kaiser:

* 09. Juni 1976

† 12. Oktober 2023 Gunnar hat unsere irdische Gemeinschaft verlassen – seine Botschaften, Texte und Videos und Bücher bleiben. Sein neues Buch „Die Abschaffung des Menschen” wird am am 4. Januar 2024 posthum erscheinen. Apolut zeigt hier eine Collage von Videointerview-Ausschnitten, die Kai Stuht mit Gunnar Kaiser zu diversen Anlässen geführt hat. Quelle: apolut