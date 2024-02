Sellner: „Danke Faeser!“ – Repression als Treibstoff

Das System macht ernst. Die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), auch Handlungen zu bestrafen, die gar nicht unter Strafe stehen, darf als Kampfansage gegen alle Patrioten und die Demokratie gewertet werden. Doch Faeser steht noch für etwas anderes: nämlich Schwäche. COMPACT-Kolumnist Martin Sellner analysiert ihre wahnwitzigen Aussagen und Androhungen und verrät Ihnen, welche Chancen sich daraus ergeben werden.

Seinen Kommentar sehen Sie in dem Video unten:

Seit der Potsdam-Inszenierung gilt er als Staatsfeind Nummer eins: Martin Sellner steht ganz oben auf der Abschussliste des Regimes. Doch was will der junge Aktivist und patriotische Vordenker wirklich – und was hat es mit seinem Programm zur Remigration auf sich. Das erfahren Sie hier:





Die Geheimrede: Was Sellner wirklich gesagt hat

In unserer neuen COMPACT-Edition „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“ dokumentieren wir erstmals Sellners Potsdamer Vortrag im Wortlaut – inklusive aller Abbildungen aus der Powerpoint-Präsentation, die er bei seiner Rede gehalten hat. Vergleichen Sie den O-Ton von Sellner mit der Story von Correctiv. Sie werden sehen, dass man seine Ausführungen bewusst entstellt und falsch wiedergegeben hat.

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Sellner-Edition eine Vielzahl von bislang nicht veröffentlichten Texten aus der Feder : Der rechtsstaatliche Weg | Die Protokolle der Weisen von Potsdam – Geschichte einer infamen Kampagne | Regime Change von Rechts – Strategie für einen demokratischen Machtwechsel.

Ergänzt wird diese einzigartige Textsammlung mit zahlreichen Grundsatzbeiträgen unseres Stammkolumnisten und TV-Kommentators zu den brennenden Fragen unserer Zeit sowie einem Interview von COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer mit Martin Sellner. Die COMPACT-Edition „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“ ist 100 Seiten stark und erscheint am 5. März. Jetzt hier vorbestellen.

Remigration: Was Sellner wirklich will

Unter dem Eindruck der Correctiv-Lügengeschichte kürten sogenannte Sprachkritiker den Begriff „Remigration“ zum „Unwort des Jahres“ 2023. Doch das, was Martin Sellner mit dem Ausdruck wirklich meint, hat mit den Deportationen während der NS-Zeit ungefähr so viel zu tun wie ein Döner mit bayerischer Wirtshauskultur.

Deutlich wird dies anhand von Sellners neuem Buch „Remigration. Ein Vorschlag“. Darin führt er aus, wie wie die Remigration kulturell, ökonomisch, politisch und religiös nicht assimilierbarer Ausländer gelingen kann – und zwar auf lupenrein rechtsstaatlichem und demokratischem Weg.

Sellner betont er in seinem Buch die Abgrenzung der Remigration, wie er sie versteht und der Politik zur Durchführung vorschlägt, von unmenschlichen, mit dem demokratischen Rechtsstaat unvereinbaren Szenarien. Sein Ansinnen hat mit Vertreibung nichts zu tun. Ihm geht es um Anreizsysteme, um freiwillige Ausreise und um klare Kriterien wie Kriminalität, Islamismus und kulturelle Inkompatibilität. Machen Sie sich selbst ein Bild: Sellners Buch „Remigration. Ein Vorschlag“ erscheint am 28. Februar. Sie können es aber schon jetzt hier vorbestellen.

Rechte Politikwende: Was wirklich Sellners Ziel ist

Im Zentrum des Vortrags von Martin Sellners Vortrag in Potsdam stand sein Buch „Regime Change von rechts. Eine strategische Skizze“. Auch über dieses Werk sind inzwischen wilde Behauptungen aufgekommen: Sellner propagiere darin einen gewaltsamen Umsturz oder eine Machtergreifung wie 1933.

Das ist natürlich blanker Unsinn, denn alles, was Sellner in „Regime Change von rechts“ darstellt, ist geprägt von Gewaltfreiheit und lässt sich im Rahmen der geltenden Gesetze und des demokratischen Rechtsstaates durchführen. Als Vorlage dient dem Autor dabei unter anderem die Analyse von Gene Sharp – eines Vordenkers jener politischen Bewegungen, die vor allem in Osteuropa agieren.

Mitten im europaweiten Aufbruch rechter und konservativer Parteien liefert Sellner die Übertragung erprobter Ansätze auf unsere Lage. Dabei rekurriert er nicht nur auf Sharp, sondern viele andere strategische Ansätze. Er bündelt sie, gleicht sie mit seinen Erfahrungen als Kopf der Identitären Bewegung ab, analysiert die Lage und formuliert den Fahrplan für einen Politikwechsel von rechts. Die erste Auflage von „Regime Change von rechts“ ist vergriffen, die zweite Auflage erscheint am 28. Februar. Hier vorbestellen.

Solidarität: Wir sind alle Sellner!

Erinnern Sie sich noch an die Solidaritätskampagne nach dem mörderischen Anschlag von Islamisten auf die Redaktion der französischen Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“. Damals hieß es überall: „Je suis Charlie!“ – „Ich bin Charlie!“ Nach dieser Art muss auch das Motto aller Patrioten angesichts der Verfolgung und Diffamierung Martin Sellners lauten: „Ich bin Sellner!“ – Wir alle sind Sellner! Mit unserer brandneuen Sellner-Maske können Sie das auch zeigen – bei Versammlungen, Demos oder im privaten Bereich.

Verkleiden Sie sich als der meistgesuchte böse Bube der BRD! Maximale Verwirrung für die Fahnder – und ein Riesenspaß für alle Beteiligten! Immer nach dem Motto: Kein Sellner ist illegal! Die Sellner-Maske ist aus Pappe, passt auf jeden Kopf, mit Gummiband zur Befestigung.

Diese vier brandaktuellen Sellner-Produkte – sozusagen die volle Sellner-Packung – bekommen Sie in dieser Kombination in keinem Geschäft, in keinem Kiosk und bei keinem Versandhandel. das gibt es nur bei uns. Machen Sie sich selbst ein Bild von Martin Sellner und seinen Standpunkten – und nutzen Sie insbesondere die Sellner-Edition, um ihre Mitmenschen aufzuklären. Sellner ist jetzt in aller Munde – die Lügen über ihn leider auf. Lassen Sie uns alle zusammen dagegenhalten. Alle Sellner-Titel können Sie hier bestellen.

