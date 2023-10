M-PATHIE – Zu Gast heute: Anke Evertz “Bewusstsein ist Lebendigkeit”

Anke Evertz ist Bewusstseinslehrerin. In ihrem Leben vor ihrer Nahtoderfahrung war sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Evertz ist zum zweiten Mal bei apolut. Seitdem hat sich viel getan. Heute gibt sie Seminare und hält Vorträge in Sachen Bewusstsein und hilft Menschen dabei, in ihre Ganzheit zu gelangen. In jedem Menschen und Lebewesen steckt auch ein Energiewesen, das die meisten Menschen nicht erkennen können. Zu sehr leben wir alle in einer rein materiellen Welt und sind gedrängt, materiellen Erfolg zu erlangen.

“Mein Nahtoderlebnis hat mich rauskatapultiert aus meiner Illusion, hinein in eine innere Wahrheit, in etwas Höheres, in diesen Sinn von alldem“, sagt Evertz. Uns wird nicht vermittelt, dass wir alle so viel mehr sind als das, zu was wir uns hier haben machen lassen oder werden mussten. Dies Menschen zu vermitteln sieht sie heute als ihre Aufgabe an. In ihren Seminaren und Vorträgen versucht Evertz den Menschen ihren tatsächlichen ganzheitlichen Wert zu vermitteln. Es ist ihre Authentizität und Ehrlichkeit, die man sofort spürt, wenn man in ihrer Nähe ist.

Die Art und Weise, wie wir Menschen auf die Welt schauen und uns dabei interpretieren, bestimmen unsere Wahrnehmungsgrenzen und halten uns in unsere individuelle Bewusstseinsgrenze. Dass aber unsere Fähigkeiten der Wahrnehmungen weiter reichen, erfährt man so nicht, da man ja in seinem Bewusstseinsfeld eingefroren ist. Das aufzulösen und den Menschen ihr erweitertes Bewusstsein zugänglich zu machen, ihnen klar zu machen, dass es die unterschiedlichsten Bewusstseinsfelder auch für sie gibt, das versucht Anke Evertz.

Versteht und sieht man auf die Welt und zu sich mit einer erweiterten Möglichkeit, so stellen sich für den Menschen ganz andere Weltbilder ein und die Heilungskräfte für Körper, Seele und Herz werden gestärkt. Unsere Welt würde sich aus den Fängen der materiellen Einseitigkeit erheben und die Menschen würden ihre ganze Schöpfungskraft leben. Das wäre ein großer Schritt für die Menschheit, in der die Liebe und die Zugewandtheit der Menschen untereinander nicht Trennung und Teilung wäre, sondern Verständigung und Mitgefühl. Wir, so sagt Anke Evertz, kämen dann in einen dauerhaften Frieden.

Mehr über Anke Evertz hier, www.anke-evertz.de oder hier, www.die-magie-Akademie.de

Quelle: AUF1