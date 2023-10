CH-Parlamentswahlen 22.10.2023: Wer verhindert den WHO-Pandemievertrag?

Kaum ist Corona überwunden, steht die Schweiz einer neuen Bedrohung gegenüber: Der neue WHO-Pandemievertrag wird von kritischen Beobachtern als das Ende jeglicher nationaler Souveränität angesehen. Jetzt sind Parlamentsmitglieder gefragt, die sich dafür einsetzen, dass die Schweiz den Pandemievertrag nicht übernimmt. Erfahren Sie, welche Politiker dieses Anliegen vertreten. Denn am 22. Oktober 2023 kann das Schweizer Stimmvolk mitbestimmen, wer ins Parlament gewählt wird.

Am 22. Oktober 2023 finden in der Schweiz die Parlamentswahlen statt. Nahezu drei Jahre der vergangenen Legislaturperiode von 2019 bis 2023 fielen in die Corona-Zeit. Dabei hat die überwiegende Mehrheit des Parlaments die restriktive Corona-Politik gutgeheißen. Die neuste Bedrohung für die Schweiz sind die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und der neue Pandemievertrag, welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in all ihren 194 Mitgliedsländern einführen möchte.

Kritische Beobachter sehen darin die Installierung einer WHO-Gesundheitsdiktatur und somit das Ende jeglicher nationaler Souveränität. Jetzt sind Parlamentsmitglieder gefragt, die sich dafür einsetzen, dass das Volk das letzte Wort zu solch schwerwiegenden Entscheiden hat. Der Fokus dieser Sendung richtet sich hauptsächlich auf die neuen Bewegungen „MASS-VOLL!“ und „AUFRECHT“, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Da diese nicht gleichermaßen wie die gängigen Parteien von den Massenmedien beachtet werden, sollen sie an dieser Stelle kurz vorgestellt werden. Von großem Interesse ist dabei die Frage, wie sie zu folgenden Kernthemen stehen:...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV