Existenzkampf der Bauern

Wird die Lage der Bauern immer mehr existenzbedrohlich – oder „geht es ihnen so gut, wie lange nicht“ – wie Focus online schreibt? Der Dokumentarfilm "Nitrogen 2000" gibt einen Einblick, welch große Steine den Bauern von der Politik in den Weg gelegt werden. Die Situation in den Niederlanden, welche der Film beschreibt, kann in Kürze auch bei uns so eintreffen – wenn Bauern und Bevölkerung sich nicht gemeinsam – friedlich, aber entschlossen – diesen Entwicklungen entgegenstellen!

Die Proteste der Bauern gegen die Politik der Ampelregierung sind diese Woche in aller Munde. Die Stimmung ist sehr aufgeheizt, was sich unter anderem bei den Vorfällen in Schlüttsiel gezeigt hat, als Wirtschaftsminister Habeck bei der Rückkehr aus seinem Urlaub von wütenden Landwirten am Verlassen der Fähre gehindert wurde und nicht an Land gehen konnte. Es ist deutlich zu spüren, dass bei den Bauern eine Schmerzgrenze überschritten ist. Hierbei stellen die kürzlich beschlossenen und zum Teil bereits wieder zurückgenommenen Kürzungsmaßnahmen nur den Tropfen dar, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Um die mehr und mehr existenzbedrohende Lage der Bauern zu verstehen, ist neben dem am Montag ausgestrahlten Dokumentarfilm "Bauernopfer" auch der Film "Nitrogen 2000" äußerst wertvoll. Auch wenn dieser die Situation der holländischen Bauern und ihren Existenzkampf zeigt, lassen sich dadurch Rückschlüsse auf die Situation der deutschen Bauern ziehen. Schließlich sind diese von den gleichen EU-Vorgaben betroffen und auch ihnen wird durch die stetig zunehmenden politischen Verordnungen das Leben schwer gemacht. Wir empfehlen die Auseinandersetzung mit diesem Film, um sich in die Not der Landwirte hineinversetzen zu können. Schließlich bilden diese als unsere Versorger, vor allem mit Nahrungsmitteln, eine wesentliche Säule unserer Gesellschaft, deren Unabhängigkeit es unbedingt zu erhalten und zu schützen gilt.

