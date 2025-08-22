Spotlight aus Livestream: Bühne, Waffe, Fassade – Wie Migration zur Projektionsfläche wird

Migration spaltet. Zwischen Mitleid und Misstrauen, Ordnung und Offenheit, Schutz und Strategie. Wer profitiert, wer verliert – und warum Differenzierung heute als Tabubruch gilt.

Die Gäste: • Dr. Paul Brandenburg – Arzt, Publizist, Bürgerrechtler • B-LASH – Rapper, Aktivist, Berliner Stimme mit Haltung • Tariq Hübsch – Germanist, Politikwissenschaftler, Dozent für islamische Theologie • Kayvan Soufi-Siavash – Moderator, Autor, medienkritischer Analyst Host: Jens Lehrich – Journalist, Gesprächsführer mit Haltung 🔴 Ungeschnitten. Unbequem. Unbestechlich. Ausschnitt aus dem Livestream: Bühne, Waffe, Fassade – Wie Migration zur Projektionsfläche wird (Aufzeichnung vom 07.08.2025) ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/livestream-buhne-waffe-fassade-wie-migration-zur-projektionsflache-wird-aufzeichnung-vom-07-08-2025/ Quelle: apolut