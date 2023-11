Schock: 3.000 fordern Kalifat in NRW!

Man ist ja so einiges gewohnt, doch das sind Bilder, die es so in Deutschland niemals hätte geben dürfen. Abertausende Salafisten und Islamisten nehmen die Straßen der deutschen Großstadt Essen ein und fordern ein Kalifat in NRW. Die Solidarität mit Palästina gerät dabei nahezu in den Hintergrund.

Wie unser Land zum Schlachtfeld für fremde Kriege geworden ist und was spätestens jetzt dagegen unternommen werden muss, besprechen nun Chefredakteur Jürgen Elsässer und André Poggenburg. Quelle: COMPACT-TV