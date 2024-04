12 Vertuschungsaktionen - Panikmacher in Panik (von Kla.TV Gründer Ivo Sasek)

Wie sich eine Räuberbande auf und davon macht, wenn sie bei ihrem Geschäft ertappt wird, oder wie die verbrecherische Stasi kurz vor ihrem Untergang so viele belastende Akten wie nur möglich geschreddert hat, so befinden sich viele ranghöchste Panikmacher gerade selber im Panikmodus. Ivo Sasek lässt uns wieder einmal 12 solche Verbrecherkartelle höchsten Ranges bei ihren fluchtartigen Bemühungen beobachten. Sie sind gerade dabei, alle sensiblen Akten zu schreddern, um, wenn möglich, ihre Völkermorde und Anderes zu verbergen. Doch dazu dürfte es bereits zu spät sein, denn sie sind geortet worden.

Anfangs der siebziger Jahre konnte ich als junger Lehrling einmal miterleben, wie sämtliche Spezialisten unserer Großgarage – und das waren echt krasse Profis – ein und denselben Motor mehrmals zerlegt und doch nicht zum Laufen gebracht hatten. Am Höhepunkt ihrer Ratlosigkeit angekommen, kam ein kleiner Lehrling daher gelatscht und meinte über die Köpfe der erschöpften Spezialisten hinweg etwas gelangweilt: Hat das Ding überhaupt Sprit im Tank?

Und seht ihr, so peinlich und schmerzhaft diese Frage auch war – sie hat dennoch das Problem haargenau an der Wurzel getroffen. Dieses Ereignis lässt mich bis heute nicht mehr los - warum? - weil es mir zum Symbol für gewisse unlösbare Weltprobleme geworden ist und deren Ursache mitten ins Herz trifft. Das damals unlösbare Problem wurzelte nämlich genau dort, wo man es am allerwenigsten für möglich gehalten hatte. Wisst ihr, das allererste, was jeder auch noch so profane Automechaniker zu tun hat, bevor er in die Tiefe geht oder gar ganze Motoren zerlegt: Er hat den Kraftstoffzufluss zu prüfen. Aus welchem Grund auch immer damals sämtliche Spezialisten unserer Top-Garage davon ausgegangen waren, dass dieser Zufluss gewährt sei: von genau diesem falschen Attest an kamen logischerweise nur noch alle übrigen Möglichkeiten als Störungsquelle in Betracht. Und seht ihr, im Blick auf unsere Weltprobleme sieht es eben genauso aus...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV