Kameragespräch I: Uli Gellermann im Gespräch mit Alexa Rodrian

Alexa Rodrian - begabt mit einer großen Stimme und einem großen Herzen - ist eine Aktivistin der Solidarität für Palästina. Die Sängerin und Autorin ruft zur Hilfe für die vom israelischen Genozid betroffenen Palästinenser auf. Die Themen sind: Die toten Kinder von GAZA und Israels Wille zur Vernichtung der Palästinenser.

„Gemetzel und Geschlachte“

In einem Kameragespräch mit Uli Gellermann wendet sie sich energisch gegen die Diffamierung der Palästina-Solidarität als „Antisemitismus“ und spricht Klartext über das „Gemetzel und Geschlachte“ in Gaza.

Ausgrenzen in der Corona-Zeit

Die Sängerin ist auch Autorin eines Buches über die Zeit des Corona-Regimes, in der sie „Verlust, Trauer und Wut“ erfahren hat. Und - weil sie nicht den Lauterbach-Standpunkt teilte - jene Ausgrenzung erfuhr, von der alle, die sich für Wahrheit und Demokratie eingesetzt haben, betroffen waren. https://edition-bodoni.de/buecher/and...

Konzert für GAZA

Es waren Alexa Rodrian und Jens Fischer Rodrian, die in kürzester Zeit ihre Kontakte nutzten und in Berlin ihre Freunde aus der Kunst zu einem Soli-Konzert für GAZA zusammenführten. Während die deutschen Medien und ihre Regierung konsequent den Kriegskurs der israelischen Regierung unterstützten, schufen die Versammelten eine Insel der Solidarität in einem Meer von Hass.







Quelle: proFakt