Die Macht um Acht (124): “Hetzjagd auf unsere Köpfe”

Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der Dauermanipulation der Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb er das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche Nachrichtensendung der ARD. Bei apolut nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle zwei Wochen unter die Lupe. Propaganda-Maschinen-Gewehre der ARD: Die Tagesschau schießt mit scharfer Gedanken-Munition auf die Köpfe ihrer Zuschauer. Man stirbt nicht, wenn man getroffen wird, aber wer dem Feuer dauerhaft ausgesetzt ist, dessen Gehirn leidet Schaden: Statt der eigenen Gedanken denkt man plötzlich ARD-Zeugs oder Regierung Verlautbarungen."

Denkste!

Ganz typisch für den Beschuss ist diese Meldung: „Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Laut ARD DeutschlandTrend hält eine relative Mehrheit die Waffenlieferungen für angemessen“. Die ARD macht selbst eine Umfrage; da kommt immer das raus, was die ARD berichten möchte und was die Zuschauer denken sollen. Aber selbst in dieser kastrierten Umfrage sagen die Befragte doch mit 53 Prozent, dass ihnen die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges nicht weit genug gehen. Da hätte dann gut die Überschrift so lauten können: „Mehrheit für Friedensverhandlungen“. Denkste! Das hätte den Zuschauer zum eigenen Denken anregen können.

Mali sorgt für Streit?

Auch die Überschrift „Warum Mali wieder für Streit sorgt“ ist typischer ARD-Beschuss auf die Synapsen der Zuschauer: Natürlich haben die Malinesen keinesfalls für einen Streit gesorgt. Es gab nur einen kleinen Streit unter den Bundestagsparteien wie lange die Bundeswehr noch in einem Land bleiben soll, ein dem sie nichts zu suchen hat. Aber die Frage danach will die Tagesschau auf keinen Fall stellen. Da faselt sie lieber über einen Streit, für den angeblich „Mali“ sorgt. Wer das glaubt, ist sofort hirntod.

Ratta-Tatta-Ta! Sind die Synapsen noch alle da?

„Erstmals hat nun die Bundeswehr Einblicke in die Ausbildung gewährt“ schreibt die Tagesschau-Redaktion über die Ausbildung von Ukrainern an einem Flugabwehrsystem auf deutschem Boden. Das devote Wort „gewährt“ soll diesem Schritt in die Kriegsbeteiligung den Anschein von ehrlichem Journalismus verleihen. Ratta-Tatta-Ta! Sind die Synapsen noch alle da? Arme Zuschauer, die dieses Tarnmanöver glauben. Für eigene Gedanken ist da kein Platz mehr.

Zuschauer machen mit!

Auch diese Ausgabe der MACHT-UM-ACHT stützt sich auf eine Vielzahl von Zuschauer-Zuschriften, die an diese Adresse gesandt wurden: [email protected] Dafür bedankt sich die Redaktion ganz herzlich.

Quelle: apolut