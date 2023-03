Biowaffe Corona: Amis haben sie mitentwickelt

Die Theorie, dass Corona künstlich erzeugt und aus einem Labor freigesetzt wurde, ist nicht neu, galt aber lange Zeit als Verschwörungs-Schwachsinn. COMPACT hat schon im Juli 2021 getitelt: „Wuhan. Biowaffen für den Great Reset“. Seit Neuestem sind nicht nur das FBI und das amerikanische Energieministerium Anhänger dieser Theorie, sondern auch deutsche TV-Mediziner wie Dr. Christoph Specht. Die Aufarbeitung der sogenannten Corona-Pandemie geht also voran. Das ist erfreulich. Doch warum wird die amerikanische Beteiligung an dem Labor in Wuhan einfach verschwiegen? Und warum kommt die öffentliche Diskussion erst jetzt?

