DNA in Gefahr – mRNA-Impfstoffe äußerst gefährlich! Neuer Artikel von Prof. Bhakdi, Prof. Reiss und Dr. Palmer mit Bericht einer Impfgeschädigten

Neue Erkenntnisse bestätigen alle bisherigen Warnungen. Prof. Bhakdi, Prof. Reiss und Dr. Michael Palmer erklären in ihrem neuesten Artikel wissenschaftlich präzise, aber für den Laien verständlich, warum sogenannte mRNA-Impfstoffe betrügerisch und äußerst gefährlich sind. Welche dramatischen Auswirkungen die geschilderten Zusammenhänge für die bereits Geschädigten haben können, zeigt ein anschließender Bericht einer Betroffenen.

[Lara:] „Drei Tage nach der dritten Corona-Impfung am 17. Januar 2022 bin ich in Ohnmacht gefallen, und als ich wieder zu mir kam, war ich vollkommen verwirrt, und meine Beine konnten mich nicht mehr halten. Konnte einfach nicht mehr gehen.“

[Bhakdi:] „Bei den Geimpften wurden Wochen und sogar Monate nach den Injektionen Spike-Protein und Entzündung in vielen Organen festgestellt, was mit schweren und oft tödlichen Erkrankungen einherging. Aber wie konnte man diese unerwartete anhaltende Produktion eines mRNA-kodierten Proteins erklären?“

Kla.TV veröffentlichte Ende 2023 den Brandbrief von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zu den „niemals endenden Gefahren von RNA-Impfstoffen“ in mehreren Sprachen. [www.kla.tv/27740] Nun hat Prof. Dr. Sucharit Bhakdi mit Prof. Karina Reiss und Dr. Michael Palmer Ende März 2024 einen Artikel veröffentlicht, in dem neue Erkenntnisse alle damaligen Warnungen bestätigen. Sie erklären wissenschaftlich präzise, aber für den Laien verständlich, warum sogenannte mRNA-Impfstoffe betrügerisch und äußerst gefährlich sind. Dieser fundierte Artikel eignet sich sehr gut zum Weitergeben an alle, die sich auch noch nicht tiefer mit dieser Thematik beschäftigt haben. Er ist zum Ausdrucken unter dieser Sendung als PDF zu finden. Nachfolgend spricht Prof. Bhakdi den Artikel für Sie auf...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV