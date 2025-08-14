Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet So wollen Merz & Selenski Frieden verhindern

So wollen Merz & Selenski Frieden verhindern

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

In weniger als 48 Stunden beraten Putin und Trump endlich persönlich über einen Frieden in der Ukraine. Es könnte also bald überstanden sein – doch weder Selenski noch Kanzler Merz sind daran interessiert und schmiedeten heute in Berlin andere Pläne. Zudem gibt es Warnungen um eine groß angelegte ukrainische False-Flag-Aktion, in der eigene Zivilisten beschossen werden sollen. Was genau auf dem Spiel steht, erfahren Sie von Gastkommentator Sacha Korn und COMPACT-Moderator Dominik Reichert.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen.

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gold in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige