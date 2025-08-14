So wollen Merz & Selenski Frieden verhindern

In weniger als 48 Stunden beraten Putin und Trump endlich persönlich über einen Frieden in der Ukraine. Es könnte also bald überstanden sein – doch weder Selenski noch Kanzler Merz sind daran interessiert und schmiedeten heute in Berlin andere Pläne. Zudem gibt es Warnungen um eine groß angelegte ukrainische False-Flag-Aktion, in der eigene Zivilisten beschossen werden sollen. Was genau auf dem Spiel steht, erfahren Sie von Gastkommentator Sacha Korn und COMPACT-Moderator Dominik Reichert.

