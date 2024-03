4 Eltern für ein Kind? Mehrelterngesetz einfach erklärt!

Die Ampel-Regierung will das #Familienrecht auf den Kopf stellen: Abstammungsrecht, Namensrecht, Kindschaftsrecht und Unterhaltsrecht sollen nach den ideologischen Vorgaben der #LSBT-Lobby umgestaltet werden. Die #Ampel will fiktive Rechtsinstitute wie "Mitmutterschaft", "Mehrelternschaft" und "Verantwortungsgemeinschaft" einführen. In weniger als drei Minuten veranschaulicht unser Aufklärungsvideo die gefährlichen Folgen. Deshalb unbedingt ansehen, liken, teilen und abonnieren!

Früher hatten Eltern oftmals vier Kinder. Bald aber könnte ein Kind in Deutschland vier Eltern haben! Geht es nach der Ampelregierung, soll es noch im ersten Halbjahr 2024 eine Neufassung des Familienrechts geben. "Mehr Fortschritt wagen", so heißt der Titel des Dokuments aus dem Koalitionsvertrag vom Dezember 2021.

Unter dem Deckmantel der „Modernisierung“ des Familienrechts, will die Ampelregierung neben dem viel diskutiertem Selbstbestimmungsgesetz (www.kla.tv/23353, www.kla.tv/27007) nun noch zwei neue Rechtseinrichtungen schaffen. Die „Mitmutterschaft“ und die „Mehrelternschaft“, welche bis zu vier Erwachsene umfassen kann. Die Gefahren sind eindeutig: Dem Kind wird das Recht auf Vater und Mutter verwehrt und es wird zum Spielball erwachsener Interessen. In diesem Zusammenhang warnt das Aktionsbündnis DemoFürAlle auch vor einer Öffnung der „Büchse der Pandora“, denn: „Wenn Elternschaft erst einmal von der Biologie abgekoppelt ist, bestimmt im nächsten Schritt der Staat, wer die Eltern eines Kindes sind. Außerdem wird damit die Legalisierung von Leihmutterschaft (www.kla.tv/22417, www.kla.tv/14293) vorbereitet und Pädophile können leichter an Kinder kommen.“ Weil die Ampel-Pläne zum Abstammungsrecht bisher noch nicht flächendeckend bekannt sind, ruft DemoFürAlle dazu auf, diese wichtigen Informationen zu verbreiten. Bestellen Sie kostenfrei das Faltblatt „Mehrelterngesetz stoppen!“ und verteilen Sie es an Freunde, Kollegen, Nachbarn und Ihre lokalen Abgeordneten. Verbreiten Sie auch das nachfolgende Aufklärungsvideo „4 Eltern für ein Kind? Mehrelterngesetz einfach erklärt!“ auf Facebook, WhatsApp, Telegram & Co. Gemeinsam können wir die Ampel-Agenda zur Familienzerstörung stoppen! Link zu Aufklärungsvideo: Quellen/Links: https://www.freiewelt.net/blog/ampel-plan-zur-demontage-der-familie-mitmutterschaft-und-mehrelternschaft-10095287/ https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/familienpolitik-ampelkoalition-100.html https://demofueralle.de/2024/01/18/mitmutter-und-mehrelterngesetz-stoppen/ https://demofueralle.de/2024/02/01/mitmutterschaft-der-lsbt-lobby-gehen-die-plaene-nicht-weit-genug/ Quelle: Kla.TV