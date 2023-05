Freddy: Wenn Grüne die Werbung machen

Was die Grünen nicht wollen, soll auch kein normaler Mensch bekommen. Dabei war die Fernsehwerbung früher eine so schöne, kurzweilige Unterbrechung langweiliger Filme. Doch oft konnte man von all den bunten und süßen Sachen nur träumen. Freddy Ritschel versucht darzustellen, wie Werbung wohl aussähe, wenn die Grünen sie machen würden.

Quelle: COMPACTTV