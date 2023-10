Tacheles zu Klimafragen 7: Scheinheiligkeit und Betrug

Videoserie von Dipl. Geograf und Meteorologe Tarik Schwenke in Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Bernd Fleischmann. Scheinheiligkeit und Betrug in der Politik und den Medien ist inzwischen tagtäglich zu beobachten. Die permanente Angstmacherei fordert immer mehr Opfer – besonders psychische Krankheiten nehmen extrem zu. In dieser Folge Tacheles zu Klimafragen beleuchte ich nur einen kleinen Raum der unendlichen Weite von Lügen, Scheinheiligkeit und niemals enden wollender Programmatik zur Beeinflussung der Bürger. Die Geschwindigkeit und dessen Intensivität ist fatal und beunruhigend. Ich lasse mich schon lange nicht mehr verarschen und vielleicht kann ich andere Menschen dazu veranlassen, noch kritischer zu werden.

Hier der Link zur Website “Klima-Wahrheiten” von Bernd Fleischmann: https://www.klima-wahrheiten.de/ Der Beitrag erschien zuerst am 2.10.2023 auf dem YouTube-Kanal von Takt: https://www.youtube.com/watch?v=2dzLtES1y-I Hier die vorangegangenen Folgen anschauen: https://www.youtube.com/@Wetterfront/videos

Quelle: apolut