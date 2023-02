Querfront siegt: 20.000 in München

Am Samstag demonstrierte in München ein breites Bündnis von links bis rechts gegen die NATO-Sicherheitskonferenz. Mit dabei die AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum, Petr Bystron und Steffen Kotré. Auch COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer hielt eine Rede. 20.000 in München bei der Demo gegen die NATO-Kriegskonferenz. Das hätte sich niemand in seinen kühnsten Träumen vorstellen können! Die Veranstalter hatten nur 4.000 bei der Polizei angemeldet – aber der Königsplatz füllte sich immer mehr.

