Ausgeweiteter Impfunterricht an Schulen – Warum werden Impfungen massiv beworben?

Ausgeweiteter Impfunterricht an Schulen – Warum werden Impfungen massiv beworben trotz bekannter Nebenwirkungen und mangelnder Sicherheitskontrollen? Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sinkt immer weiter. Soll sie nun über die Schüler zurückgewonnen werden? In den Schulen wird nur einseitig über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen berichtet. Was steckt dahinter?

Jeder von Ihnen, der Kinder oder Enkelkinder im schulpflichtigen Alter hat, kennt das: Ständig fällt der Unterricht aus, die Kinder kommen früher aus der Schule oder haben Vertretungsunterricht. Grund dafür ist der akute bundesweite Lehrermangel. Dies bedeutet, dass viele Kinder zu wenig Unterricht bekommen, um den vorgesehenen Unterrichtsstoff zu bewältigen. In diesem Zusammenhang lässt folgende Zeitungsschlagzeile der Frankfurter Rundschau vom 13.11.2024 aufhorchen: „In hessischen Schulen gibt es ab sofort Impfunterricht“! Hierbei handelt es sich nicht etwa um den bisher bekannten Biologieunterricht zum Thema Impfungen. Vielmehr geht es um zusätzlich von der Landesregierung zusammengestelltes ausführliches Unterrichtsmaterial zum Thema Infektionskrankheiten und Impfschutz. Dies solle den Jugendlichen helfen, eine eigene „bewusste“ Impfentscheidung zu treffen. Gesundheitsministerin Diana Stolz erklärt dazu Folgendes: „Lehrkräfte haben ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den Kindern und Jugendlichen und können aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrungen und didaktischen Kompetenz auch komplizierte Sachverhalte verständlich und altersentsprechend vermitteln.“ ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV