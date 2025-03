Updates für Greta! – Die wahren Klimakiller (von Ivo Sasek)

Klein Greta bekommt von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek etwas Nachhilfeunterricht … Denn die gleichen Drahtzieher, die uns wegen „Gesundheit & Klima-Rettung“ immer teurere Feinstaubfilter aufnötigen und den Bauern die Kühe wegnehmen, weil diese zu viel furzen, befördern jährlich zig MILLIONEN TONNEN Aluminiumfeinstaub in unsere Luft und allerlei sonstige hochgiftige Nano-Cocktails. Gleichzeitig missbrauchten dieselben Drahtzieher mit militärischen HAARP-Anlagen unsere Ionosphäre, um diverse Erdbeben, Dürren, Stürme, Überschwemmungen usw. auszulösen. Während Wikipedia & Co. solches hartnäckig leugnen, geben Geoengineering-Patente offen zu, dass HAARP-Anlagen im Verbund mit Millionen Tonnen Nano-Cocktails sogar ganze Tsunamis auslösen und jedes Klima schädigen können.

Ich habe heute eine gewichtige Warnung an alle freien Aufklärer, was den menschgemachten Klima-Wandel betrifft.



Bis vor kurzem konnte ich noch nicht verstehen, wie eine halbe Welt auf die Klima-Parolen einer Greta Thunberg abfahren konnte, während es doch diesem damals erst 15-jährigen Kind direkt ins Gesicht geschrieben stand, dass diese neue Klima-Zwangsreligion unmöglich ihrem eigenen Kopf oder Verstand entsprungen sein kann. Jedermann unter diesem Himmel müsste doch sofort einsehen, dass hier bis dato lediglich ein armes krankes Menschlein von einer mächtigen Elite instrumentalisiert und für deren Zwecke missbraucht wird. Was ich bislang aber fast noch weniger begreifen konnte, war, dass so unsagbar viele, doch ganz offensichtlich kerngesunde Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, sich samt diesem missbrauchten Gretchen haben instrumentalisieren lassen. Zumindest diese normalen und denkfähigen Menschen sollten doch durchschauen können, so dachte ich, dass sie hier von den ganz großen Abzockern bloß instrumentalisiert werden. Überdies dürfte es doch keinem vernünftigen Menschen entgangen sein, dass es immer ein und dieselben Machtmissbraucher sind, die unsere schöne Welt auch ständig mit ihren strategisch geschürten Finanzkrisen, Kriegen und allerlei Plandemien und selbst gemachten Krisen überziehen, uns alle tyrannisieren, ausplündern und schrittweise in die Versklavung zwingen.

Doch erst, nachdem wir mit Kla.TV schon viele Dokus gegen diese sektiererische neue Klima-Religion gedreht hatten, ging mir ein Licht auf.

Hochbrisante, uns zugespielte Dokumente haben mich nämlich davon überführt, dass wir von Kla.TV uns nicht minder haben instrumentalisieren lassen – und zwar von ein und denselben Krisen-Machern, von denen wir hier gerade reden. Schlagartig ging mir auf, dass es weder Dummheit noch Ignoranz ist, die die Menschenmassen auf diesen Klimawahn abfahren lassen. Es liegt vielmehr an der diabolischen Schläue dieser Klima-Flüsterer, die ganz genau wissen, wie man uns allesamt entweder im Unwissen behält oder dann geschickt auf Nebenschauplätze manövriert, wo wir uns gegenseitig mit wahrsten Argumenten und Gegenargumenten die Köpfe einschlagen können.

Ich erkläre euch jetzt, in welcher Weise auch wir als Kla.TV uns von diesen Klima-Kriminellen haben instrumentalisieren lassen – und was wir nun daraus gelernt haben. Es ist nämlich so, dass auch wir auf deren Taschenspielertricks hereingefallen sind. Und wie das? Ganz einfach: indem wir der ständigen Behauptung, der Klimawandel sei durch uns Menschen herbeigeführt worden, mit ranghöchsten Klimatologen und Wissenschaftlern widersprochen haben. Diese haben mit den allerbesten und überzeugendsten Beispielen dargelegt, dass es schon seit Jahrtausenden einen ganz natürlichen Klimawandel, ein ständiges auf und ab und hin und her, von Temperaturen, Winden und Wetterlagen etc. gibt. Und das ist und bleibt korrekt so. Doch, je überzeugender wir beweisen konnten, dass der Klimawandel unmöglich menschengemacht sein kann, desto mehr haben wir diesen Klimakrisen-Machern direkt in die Hände gespielt! Nun wirst du natürlich fragen, warum denn das? Was könnte denn nützlicher sein, als die Einsicht, dass wir Menschen bestenfalls einen Einfluss von 0,000-irgendwas auf das Klima haben können? Damit wäre doch eindeutig belegt, dass »Gretchen« nur Schwachsinn verbreitet …



Und seht ihr, genau dieses ständige Hin und Her, dieses Kräfteringen auf dieser viel zu niedrigen Ebene, ob der Klimawandel nun menschengemacht oder nicht menschengemacht ist, ist der absolut gewollte Nebenschauplatz, auf den uns diese schlauen Klima-Füchse hin manövriert haben. Was mir aber erst diese Tage, durch die Einsicht in hochrangige Wettermanipulations-Patente klar geworden ist, ist die Tatsache, dass viele gegenwärtige Veränderungen unseres Wetters und »Klimas« eben doch menschengemacht sind! Aber eben nicht von ahnungslosen Menschen wie dir und mir, sprich dem Volk auf unterster Ebene, sondern durch skrupellose Menschenfeinde auf oberster Ebene! Weder durch unsere Heizsysteme noch durch unsere Autoabgase oder Industrien! Und natürlich schon gar nicht durch irgendwelche Kuhfürze, denen man obendrein noch die Ozonlöcher anlastet.

Nein, in zahllosen Patenten, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, kann man mit eigenen Augen nachlesen, dass durch Geoengineering, sprich verschiedenste Wettermanipulations-Techniken, unter anderem Ozonlöcher verursacht werden. Aus den Patenten dieser Wetterwaffen wird aber darüber hinaus ersichtlich, dass sie tatsächlich auch noch Erdbeben, Flutkatastrophen, Dürren, Schneestürme, Blitze mit und ohne Donner, oder Hitzewellen, Kälte, Sturmwinde bis hin zu Tornados verursachen. Ja sogar Tsunamis werden dort aufgeführt, die zu jenem Zeitpunkt noch kein Mensch kannte, und was wir in den vergangenen Jahrzehnten sonst noch so alles Grauenhaftes erleben mussten! Im hinten eingeblendeten offiziellen US-Patent 4,686,605 wird genau beschrieben, wie man mit höchst gefährlichen, elektromagnetischen HAARP-Waffen auch Hitze oder Waldbrände erzeugen kann! Ihr findet unten im Text-Anhang zahlreiche weitere nummerierte US-Patente – ich kann sie hier der Fülle wegen noch nicht einmal herunter lesen, geschweige denn auch nur ansatzweise abhandeln.

Und beim Durchsehen verschiedenster solcher Patente wurde ich auch darüber aufgeklärt, dass solche Patente sehr, sehr viel Geld kosten und nur dann erteilt werden, wenn die angemeldeten Techniken auch wirklich funktionieren. Weiter musste ich feststellen, dass die allermeisten Wettermanipulations-Patente militärischen Ursprungs sind. Das war auch der Grund, warum man schon in den sechziger Jahren viele Gesetzesvorlagen erarbeitet hatte, dass diese Wetterwaffen nicht für kriegerische Zwecke eingesetzt werden dürfen. Allein zwischen 1947-1978 wurden schon 110 Wettermanipulations-Programme vom US-Kongress genehmigt. 1962 meinte Lyndon B. Johnson

«Das wird den Menschen erlauben, die Wolkenschicht der Erde zu bestimmen und letztlich das Wetter zu kontrollieren. Und derjenige, der das Wetter kontrolliert, wird die Welt kontrollieren.»

Doch dann sah ich all diese Zahlen, wie viele Millionen Tonnen Nanofeinstaub, bis hin zu Rußpartikeln regelmäßig in unseren Lufthimmel gepumpt werden. In den siebziger Jahren hat die US-Air-Force hierfür den Begriff Chemtrails kreiert. Als erste freie Aufklärer Wind von diesem heimlichen Verbrechen gegen die Menschheit bekamen, hat die CIA sofort damit begonnen, diese Menschen als Verschwörungstheoretiker zu diskreditieren. So kam es, dass alle, die diese hochgiftigen, alle Natur zerstörenden Streifen und Vernebelung des Himmels angezeigt hatten, über Jahrzehnte hinweg von allen Seiten als Spinner, mit Vorliebe als Nazis und Verschwörungstheoretiker erniedrigt wurden.



Noch 2008, als Werner Altnickel bei der 1. AZK hunderte Beweise von solchen Chemtrail-Einsätzen, im Zusammenhang mit HAARP und der Mikrowellentechnologie vorgelegt hatte, hielt der Ansturm gegen ihn und alle diesbezüglichen Zeitzeugen nicht nur an, sondern nahm erst recht noch an Fahrt auf. Erst nachdem tausende unwiderlegbare Beweise die Öffentlichkeit erreicht hatten, haben nicht nur Wikipedia, sondern auch allerlei staatliche und wissenschaftliche Webseiten ganz offiziell zugegeben, dass die Chemtrail-Technologie schon seit vielen Jahrzehnten existiert, nur, dass man sie ab gleich konsequent nur noch Geoengineering nannte. Dieses plötzlich allgemeine Einlenken unter Verwendung des neuen Fachbegriffs hat darum die Aufdecker der Chemtrails keineswegs etwa entlastet, gerechtfertigt oder gar deren geschändeten Ruf rehabilitiert.

Ganz im Gegenteil: Man hat sie nur umso mehr in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gedrückt und einfach stur behauptet, bei Geoengineering würden eben nicht schädliche Substanzen versprüht, sondern nur nützliche Wettermodifikationen zum Wohl der Menschheit ausgeführt … Und so wurde das Narrativ geprägt, dass man damit nur das Beste der Menschen im Auge hat. Was aber aus vielen dieser aufgeflogenen Patenten glasklar hervorgeht, ist das bare Gegenteil: Unten, im Anhang des Sendungstextes, findet ihr viele Quellen auch zu absolut verheerenden Gesundheitsschädigungen, die durch Geoengineering verursacht werden. Das Schlimmste aber ist, dass genau diese gewaltigen und alles vergiftenden Eingriffe eben tatsächlich doch Wetter und Klima verändern. Und obgleich es so etwas wie ein Weltklima ja gar nicht gibt, verändern diese Giftcocktail-Sprüheinsätze, im Verbund mit den Hochfrequenzen von HAARP, 5G, 4G, Smart-Technologien usw., völlig unwiderlegbar die verschiedensten regionalen Klimata der Erde. Was also bislang als bitterböse Verschwörungstheorie verunglimpft wurde, hat sich nun als ein Wald von etwa 1000 patentierten Wettermanipulations-Techniken entpuppt, die schon seit Jahrzehnten, ohne jedes Wissen, geschweige Mitspracherecht der Völker, gnadenlos eingesetzt werden. Einige Patente zur Wetterbeeinflussung wurden schon vor über 100 Jahren eingereicht, bewilligt und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Ihr findet im Anhang des Sendungstextes auch eine ganze Liste solcher Patente mit Quellen-Angaben und weiteren Links zu vertiefenden Dokus.

Laut dem Geoengineering-Experten Dane Wigington werden selbst Zyklone und Hurrikans manipuliert. Wirbelsturm-Manipulationen werden ABSOLUT SICHER durchgeführt.

Das US-Militär ist seit mindestens 1947 mit Orkan-Manipulationsprogrammen beschäftigt – und zwar bis zum heutigen Tag. Laut Dane Wigington ist Klima-Engineering dabei der nachweislich größte kausale Einzelfaktor im Bezug auch auf die immer zahlreicher auftretenden Waldbrände. Und während man uns in aller Welt immer mehr und immer teurere Feinstaubfilter aufzwingt, um quasi klimaschädliche Rußpartikel von Dieselfahrzeugen usw. einzudämmen, pochen Geoingenieure, wie Dr. David Keith und Dr. Ken Caldeira darauf, dass jährlich bis zu 20 MILLIONEN Tonnen Aluminium-Nanopartikel in den globalen Himmel zu blasen seien. Habt ihr das gut verstanden? Seit längster Zeit werden jährlich viele Millionen Tonnen solches Zeug bis hin zu Rußpartikeln und zahlreich tödliche Chemikalien in Form von Nano-Partikeln in den Äther geflogen. Auch all diese verursachen mit Verschwefelungen und dergleichen zusammen den sogenannt sauren Regen, der seit Jahrzehnten gnadenlos unsere gesamte Vegetation zerstört.



Jede Aufklärung solcher Art wirkt aber leider völlig unglaubwürdig. Dies nur schon deshalb, weil über die Mittäter-Medien mantramäßig behauptet wird, dass all solche Wetter- und Klimawaffen niemals eingesetzt würden. Stattdessen begleiten sie des nachts lieber vermummte Terroristen, die im Namen des Klimaschutzes tausenden Fahrzeugen die Luft ablassen. Sie unterhalten sich vor laufenden Kameras freundlich mit ihnen und verschleiern sogar deren Stimmen, wenn sie antworten und ihre Wut gegen die Auto-Klimasünder rauslassen. Obgleich die Polizei nach diesen Terroristen fahndet, werden sie von den Mainstream-Medien mutwillig gedeckt statt aufgedeckt. Machen wir uns nicht mitschuldig, wenn wir solchen Mainstream-Verbrechern weiterhin unsere Zwangsabgabe-Gebühren abliefern?

Mit unseren Geldern decken sie doch ganz offensichtlich die wahren Klima-Zerstörer und Völker-Mörder. Dies tun sie mutwillig auch durch die mantramäßige Behauptung, dass doch keine Regierung der Welt ihre Bürger absichtlich und obendrein noch unbemerkt schädigen würde. So das eingehämmerte Narrativ. Doch zahlreiche Dokumente und Fakten belegen leider das bare Gegenteil. Zum einen gibt es eine ganze Reihe aufgeflogene Erdbeben- und Umweltkatastrophen, die durch aktivierte Wetterwaffen zustande gekommen sind. Bereits in den fünfziger und sechziger Jahren mussten die ersten solchen Terroranschläge auch offen zugegeben werden. Allerdings ohne jedes erleichternde Nachspiel für die missbrauchte Weltbevölkerung. Hier nur gerade der Anbruch bzw. ein kleines Spitzchen dieses abscheulichen Eisberges:



Seit 1945 haben weit über 2.100 aufgedeckte Atombombentests mit Sicherheit für einen mensch-gemachten nuklearen Klimawandel gesorgt!

Zusammengenommen hatten schon allein 520 dieser in Wikipedia verzeichneten nuklearen Explosionen einen Detonationswert, der 45.000 Mal stärker war als die Wucht der 1nen Atombombe auf Hiroshima. Anders gesagt: Hiroshima wurde durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber seit 1945 weitere 45.000 Mal allein in der Atmosphäre und unter Wasser wiederholt! – Nur fehlen in dieser Rechnung leider noch mindestens 1.680 weitere entdeckte nukleare Explosionen, ohne jede Dunkelziffer, sodass Hiroshima sogar über 100.000 Mal wiederholt worden sein dürfte. Versteht ihr, wovon wir hier gerade reden? Doch unseren Bauern nimmt man gerade die Kühe weg, weil sie angeblich zu viel furzen und dadurch Land, Wiesen und das Klima schädigen…

1952 führte das Projekt Cumulus in Großbritannien zu einer Mega-Flutkatastrophe mit Dutzenden Toten.

1962-71 wurden mit dem Projekt „Stormfury“ Hurrikans verursacht und gezielt gelenkt.

1967-72 provozierte das Projekt Popeye gigantische Niederschläge in Vietnam, die gezielt die Versorgungswege der Vietcongs [Worterklärung Vietcong: Nationale Front für die Befreiung Südvietnams; Guerillaorganisation im Vietnamkrieg] verschlammt und abgeschnitten haben.

Seht ihr, und all dies liegt schon weit über 50 Jahre zurück. Unsere Generation wurde bereits mit zahllos weiteren Überschwemmungen, Tsunamis, Erdbebengeschichten und dergleichen heimgesucht. Und zur verlogenen Mainstream-Behauptung, niemals würden irgendwelche Regierungen ihre Völker bewusst und gar noch unerkannt schädigen, verweise ich nochmals auf unseren Doku-Film USA – Giftversuche an der eigenen Bevölkerung, vom 24.01.2024 www.kla.tv/27988

Denn auch 1994 sind weitere großangelegte Völker-Experimente in den USA aufgeflogen. Die unfreiwilligen Testobjekte waren hier US-Bürger – ganze Großstädte. Militärflugzeuge haben sie gezielt über lange Zeiträume mit Gift übersprüht, weil das Militär angeblich sehen wollte, was passiert – da Kampfstoffe erprobt werden müssen, bevor sie beim „Feind“ zum Einsatz kommen. Selbst eine Grundschule mit Kindern wurde drei Monate lang gezielt täglich mit Zink-Cadmium-Sulfid übersprüht. Die Folgen waren grausam. Die Hälfte einer ganzen Schulklasse war tot, die andere Hälfte erlitt schwerste Krankheiten, Sterilisation oder Behinderung. Opfer gebaren später selber schwerbehinderte Kinder usw. Die Regierung gab an, dass die Flugzeuge nur unschädliche Chemikalien versprüht hätten. Doch die Messungen ergaben, dass unter anderem Zink-Cadmium-Sulfid versprüht wurde. Also genau solche Giftstoffe, die seit Jahrzehnten, wie bereits erwähnt, unter vielen anderen auch weltweit insgeheim über nahezu allen Ländern der Welt Millionen tonnenweise versprüht werden – und zwar jährlich!

Und seht ihr, diese Klima-Zerstörer und gigantischen Schandtäter haben schon von allem Anfang an uns ahnungslosen Völkern die Schuld für ihre weltweiten Boden- und Gewässerverschmutzungen in die Schuhe geschoben.



Wie aber das? Indem sie uns verklagen, schädliche Shampoos und Pflegemittel und dergleichen zu verwenden. Gleichzeitig versprühen sie aber fortlaufend weitere zig Millionen Tonnen unsagbarer Giftcocktails über die ganze Welt, sodass mittlerweile keine Region der Erde mehr von diesen Verseuchungen verschont geblieben ist. Und durch diese Sprüh-Flüge im stärksten Verbund mit 4G, 5G Mobilfunkbestrahlungen sterben allerorts die Bäume, die Bienen, Insekten und folglich auch Vögel ab. Aber auch all unsere Gewässer und Böden werden durch Geoengineering ständig hochgradig mitvergiftet. Im US-Patent 9924640 werden Boeing-Flugzeuge umfunktioniert, um Ladungen von jeweils 25 Tonnen sandartige Nanopartikel in 18.000 m Höhe zu bringen. Diese Partikel bleiben bis zu zwei Jahre in der oberen Atmosphäre – dann aber rieseln sie alle lautlos auf unsere Äcker, Gärten, Wälder, Seen, Flüsse und Wiesen nieder! Überdies verkauft die von Hochgrad-Freimaurern gegründete NATO ihren Treibstoff JP8 längst zu etwa 90 % an die Zivilluftfahrt, sprich an fast alle großen Flughäfen der Welt. Auf diesem Weg geschieht wieder ein und dasselbe.

Wir dürfen nie vergessen, dass die verborgenen Drahtzieher dieser weltweiten Sprüh-Aktionen die Weltbevölkerung ernsthaft auf 500 Millionen herunter reduzieren wollen. Das haben sie auf ihren 120 Tonnen Monumenten, den berühmten Guide Stones, in acht Sprachen eingravieren lassen. Oder ist es bloßer Zufall, dass die an uns verkauften NATO-Treibstoffe wieder etliche genau gleiche oder ähnliche hochgefährliche Stoffe als Additive enthalten? In diesem wohl bemerkt militärischen Treibstoff wurden nämlich hohe Mengen Aluminium, Barium, Beryll, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybdän, Natrium, Nickel, Strontium, Titanium, Vanadium, Zink und Zinn nachgewiesen, sowie die Oxide dieser Metalle und weitere giftige Stoffe. Seht ihr, da haben wir’s wieder.

Tragt darum Transparente durch die Straßen und Klima-Demos, auf denen steht: NATO-Treibstoffe in unseren Flugzeugen sind Klimakiller! – Blei, Strontium & Eisenoxid töten uns! Das Versprühen von jährlich zig Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikeln bis hin zu Kohlenfeinstaub in die Atmosphäre ist nicht nur massiver Völkerbetrug, sondern auch hinterhältiger Völkermord!

Alles bisher Genannte war also menschengemacht! Nie wieder werden wir darum mit Kla.TV behaupten, dass der gegenwärtige angeprangerte Klimawandel nicht von Menschen verursacht ist! Wir werden nun aber fortan allen Greta Thunbergs dieser Welt etwas Nachhilfeunterricht erteilen, indem wir inmitten der Klimawahn-Veranstaltungen unsere eigenen Banner hochhalten! Und auf denen wird stehen, welche Menschen genau auch all diese Klimakatastrophen mit welchen Mitteln auslösen. Wir werden Greta und deren kindliche Nachfolger vor laufenden Mainstream-Kameras allerorts darüber aufklären, wer die wahren Klimasünder sind. Wir halten unsere Transparente hoch, wo draufsteht, wer z.B. genau jährlich diese 10 Millionen Tonnen Aluminiumfeinstaub usw. in unsere Atmosphäre pustet! Und welche genauen Auswirkungen dies auf unsere menschliche Gesundheit hat! Seht euch die Krankheitslisten unten im Sendungstext an, da packt euch der blanke Schauder.

Ich fordere hiermit auch alle freien Aufklärer und Fachleute dazu auf, es uns gleichzutun. Wir fragten uns immer wieder, wie man am besten jene Leute aufklären kann, die noch nicht aufgeklärt sind. Dann ließen wir uns dazu hinreißen, irgendwelche kleine Briefkastenaktionen zu machen, wo wir unsere Traktate oder was auch immer reinwerfen. Quittiert werden solche Einsätze meist mit Protest der passiv-ahnungslosen Bevölkerung, die solches weder hören mag, noch irgendwelche diesbezüglichen Fragen gestellt hat. Wenn wir aber alle zu diesen Demonstrationen gehen, Friday for Futures usw. und dort unsere Banner hochhalten, um die Schuldigen dieser Klimakrise mit Namen anzuprangern und gerechte Strafe für sie einzufordern, dann könnten wir die Wut dieser hoch interessierten Massen möglicherweise noch in letzter Minute auf die wahren Verursacher umlenken! Die wahren Verursacher müssen dringend öffentlich angeklagt werden!

Und seht ihr, damit würden wieder genau die gleichen Übeltäter getroffen, die auch hinter der Covid-Plandemie gestanden haben, die aber auch verantwortlich waren für die meisten Kriege der vergangenen Jahrzehnte, und auch der gegenwärtigen, aber auch für alle bewusst herbei manipulierten Finanzkrisen usw. Denn es sind immer ein und dieselben Eliten aus der Hochgrad-Freimaurerei, sprich dem Satanismus, die all diese gegenwärtigen Paniken und dergleichen schüren. Es sind immer dieselben, die all diese Weltkrisen verursachen, um aus denselben dann wieder unsägliche Profite und persönliche Machterweiterungen zu generieren.

Helft uns bitte mit, all diese Wetter- und Klima-zerstörenden Hintergrundmächte mit Namen aufzudecken, indem ihr Sendungen wie diese auch fleißig unter die »erweckten Klima-Kämpfer« in aller Welt verbreitet. Kommt mit uns mit zu den Klima-Demonstrationen und haltet eure selbst entworfenen Transparente in die Mainstream-Kameras.

Nicht nur Greta Thunberg und die mit ihr fanatisierte Jugend, sondern auch sämtliche besorgten Menschen dieser Welt sollen wissen, wer genau wie viele Millionen Tonnen welchen tödlichen Giftes in die Atmosphäre einfliegt, um uns betrogenen Weltbürgern dann die Schuld für all diese Umweltzerstörungen in die Schuhe zu schieben. Das Krasse hierbei ist, dass dieselben Weltverschwörer uns dann auch noch tüchtig mit allerlei Klima-Abgaben und Klima-Bußen abzocken. Die international ausgerufenen Klimaziele im Verbund mit der Agenda 2030 verraten uns, dass insbesondere ihr geschürter Klimawahn zur Abzocke der größten Tribute aller Zeiten führen wird, so wir diese Irrsinnigen nicht stoppen! Denn durch diese uns alle anklagende Grundhaltung verstecken sich diese Völkermörder auch noch geschickt hinter uns. Alles, was sie selber tun, dichten sie einfach uns an – das ist ihre uralte Strategie – eine Strategie des baren Teufels, nebenbei bemerkt.

Vergesst bei alledem nie, dass all dies unverjährbare Schwerstverbrechen sind. Und weil sie durch ihre Mainstream-Medien alles decken und schönreden, und überdies durch ihre Internetplattformen zunehmend jede Offenlegung zensieren, müssen auch all diese ihre Vasallen als Mittäter entwaffnet und hinter Schloss und Riegel gebracht werden.

Auf unseren Bannern, die wir künftig zu Greta und Co. hintragen, soll auf 1nen Blick ersichtlich sein, wie viele HAARP-Anlagen es z.B. weltweit gibt und wer alles genau mit diesen Wetterwaffen unsere Ionosphäre hochkocht, um hier unten Kataklysmen [Wortbedeutung: eine sehr große, alles zerstörende Katastrophe] jeder Gattung auszulösen.

Die Weltbevölkerung muss diese Massenmörder offenlegen, anzeigen und alternativlos hinter Gitter bringen. Wenn sich bei all der vielen Aufdeckung aber auch weiterhin keine Justiz für die geschädigte Weltbevölkerung einsetzt, noch nicht mal irgendeine Rest-Justiz, zwingen sie die schutzlos gewordenen Völker dazu, sich neue Wächter und Richter zu erwählen, die zu ihrer Lebensverteidigung wieder da sind. Ja, dann hat sich Justitia durch ihre Dienstverweigerung selber disqualifiziert und die Welt dazu gezwungen, auch neue, unentgeltliche Gerichte ins Leben zu rufen und zu bevollmächtigen, denn: Die Neue Welt ist ohne Geld!

Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.



Durch Geo-Engineering verursachte oder begünstigte Gesundheitsschädigungen:

● Demenz

● Atemwegserkrankungen

● Lungenkrebs

● Herzerkrankungen

● Herz-Kreislauf-Erkrankungen

● oxidativer Stress

● Entzündungen

● Herzinfarkt

● Asthma

● und viele mehr …

Quellen: Siehe „Weitere Kla.TV-Sendungen zum Thema Geoengineering“

Durch Geo-Engineering verursachte Umweltschäden (eine Auswahl):

● Hurrikane, Tornados, Zyklone

● Riesengewitter

● Flutkatastrophen

● Waldbrände

● Hitzewellen

● Absterben von Mammutbäumen

● Vergrößerung des Ozonlochs

● Schneestürme

● Bienen- und Insektensterben

● weltweiter Rückgang von Vogel- und Fledermaus-Populationen

● Rückgang der Plankton-Populationen

● Beeinträchtigung des Wurzelwachstums von Pflanzen

● Zerstörung vom Mikrobiom und pH-Wert des Bodens

● Störung von Wasserkreislauf und Regenzyklus

● Reduktion relativer Luftfeuchtigkeit

● Kontaminierung von Schnee und Wasser mit Quecksilber

● und viele mehr …

Quellen: Siehe „Weitere Kla.TV-Sendungen zum Thema Geoengineering“

