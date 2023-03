Selenski zündet das nächste Land an

Selenski zündet das nächste Land an – die Kaukasusrepublik Georgien. Dort fanden in den letzten Tagen gewalttätige Unruhen statt, Demonstranten mit EU-Fahnen wollten das Parlament stürmen. Die Szenen erinnern an den Maidan in Kiew 2014, an die Tage, die dem dortigen prowestlichen Umsturz vorausgingen.

Das sind einige unserer heutigen Themen: Urban: Alle an einem Strang

Paradox: Oscars für Friedensfilm

Frankreich: Deutsche Linke sind unfähig

Stuttgart: Freiheit für Ballweg Quelle: COMPACTTV