Die WHO-Weltverschwörung wird Gesetz, wenn wir den neuen Pandemie-Vertrag nicht stoppen!

Möchtest Du, dass die WHO bestimmen kann, ob Du reisen darfst oder nicht? Und dass sie Dir künftig vorschreiben, welche Medikamente Du verwenden darfst und welche VERBOTEN sind – falls sie gerade einen „Notfall“ ausrufen? Genau ab heute, 21. bis 28. Mai 2023, werden solche Gesetze hinter verschlossenen Türen geschaffen. Die WHO wandelt nämlich derzeit ihre bislang unverbindlichen Empfehlungen in verbindliche internationale Gesundheitsgesetze (International Health Regulations = IHR). Kla.TV-Gründer Ivo Sasek erläutert diese Inhalte und zeigt, wie man sich gegen die WHO-Weltverschwörung wehrt.

Ab übermorgen, also vom 21. bis 28. Mai 2023 handeln genau diese Verbrecher, die soeben ganze Völker mit ihren mRNA Impf-Experimenten geschädigt haben, hinter verschlossenen Türen, neue Gesundheitsgesetze aus, ohne jede Beratung durch das Parlament, ohne direktes Mandat durch das Volk und gänzlich ohne Volksbefragung.



Und wir sprechen von unserem gemeinsamen Problem der drohenden WHO-Weltverschwörung:

Genauer hingeschaut, arbeitet die WHO nämlich gerade einen neuen Pandemievertrag aus: Wir schauen uns kurz an, was in diesem genau angepasst wird und was einige der schockierenden Inhalte des neu aufgesetzten „Pandemievertrages“ sind.

Ich zitiere dazu Robert Kennedy Junior und seine Organisation.

„Die WHO ändert derzeit ihre internationalen Gesundheitsvorschriften (International Health Regulations = IHR) aus dem Jahr 2005. Diese bilden einen übergreifenden Rechtsrahmen, der die Rechte und Pflichten der Länder bei der Bewältigung von Ereignissen und Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit festlegt. Diese neuen internationalen Gesundheitsvorschriften haben aber das Potenzial, Grenzen zu überschreiten.“ Im Falle ihrer Annahme würden diese Änderungen die bislang unverbindlichen internationalen Gesundheitsvorschriften in rechtlich bindende Vorschriften umwandeln. Im Klartext heißt das, dass künftig jedes der 194 WHO-Mitgliedsländer ‒ also fast die ganze Welt ‒ dazu gezwungen werden, die neuen Vorschriften einzuhalten.

Und das in einer Zeit, wo die meisten Menschen noch nie etwas von diesen „In-strumenten“ der Global Verwaltung gehört haben. Die WHO beabsichtigt, diese Neuauflage von internationalen Gesundheitsvorschriften durch vertrauliche Ver-handlungen einer weitgehend anonymen „Arbeitsgruppe“ durchzusetzen. Diese würden dem WHO-Generaldirektor dann die Befugnis verleihen zu kontrollieren, welche Gegenmaßnahmen die Welt im Falle einer Pandemie einsetzen darf.

Was wir dabei erkennen müssen:



Die vorgeschlagenen Zusätze zu den internationalen Gesundheitsvorschriften enthalten Folgendes:

• Änderung der bisherigen Gesundheits-Empfehlungen von „unverbindlich“ in „rechtsverbindlich“, sodass alle Mitgliedsländer sie befolgen und umsetzen müssen. (S. 2, Artikel 1.1)

• Pflichtgemäße Einführung von digitalen Impfpässen, mit denen der Zugang und die Reisefreiheit nach dem Ermessen der WHO eingeschränkt werden können. (S. 19-20, Artikel 23, Artikel 24, Artikel 27)

• Eine verschärfte Überwachung von Online-Informationen und die sofortige Unterdrückung von Informationen, die als Fehlinformation und Desinformation gelten. (S. 25, Artikel 44 Abs. 1.h Bekämpfung von Fehlinformation und Desinformation)

• Erzwingen extremer Abriegelungsmaßnahmen, einschließlich der Einrichtung von „Quarantänestationen für verdächtige Reisende, vorzugsweise in Einrichtungen, die nicht am Einreiseort liegen“, auch bekannt als „Quarantänelager“, wie sie während der COVID-19-Pandemie in China und anderswo beobachtet wurden. (S. 41, Abschnitt (d))

• Dem WHO-Generaldirektor die Möglichkeit geben, nach Belieben einen Notfall auszurufen. (S. 9, Artikel 12.1, 12.2)

• Den Nationen in Notfällen die Verwendung bestimmter Medikamente vorschreiben und die Verwendung anderer verbieten. (S. 20 Artikel 35.2)

• Wenn wir diese Annahme der neuen internationalen Gesundheitsvorschriften nicht rechtzeitig verhindern, erlauben wir es der WHO, künftig medizinische Güter in jedem Land zu beschlagnahmen, sie in andere Länder zu transferieren und die Gesetze zum geistigen Eigentum zu umgehen. (S.13, Artikel 13A)

• Die bislang bestehende Formulierung in den internationalen Gesundheits-vorschriften würde gestrichen, die „die uneingeschränkte Achtung der Würde der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des Menschen“ garantiert. (S. 3, Artikel 3.1)

• Sie versuchen aktiv, „Würde, Menschenrechte und Grundfreiheiten“ aus den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften zu streichen.

Da wundert es nicht, dass allsolches von der Öffentlichkeit geheim gehalten und vertuscht wird.

• Ich sage an dieser Stelle nur eines: jeder Mensch unter diesem Himmel, der nicht zulassen will, dass wir alle in wenigen Tagen unter diese neuen Gesetze gezwungen werden, suche noch heute, oder morgen, oder allerspätestens übermorgen die Parlamentarier in Deiner nächsten Nähe auf und rüttele sie wach, dass sie alle laut „NEIN“ zu diesem satanischen Vorhabe schreien!

Quelle: Kla.TV