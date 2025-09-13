9/11: Neue Details zur Lüge des Jahrtausends!

Vor 24 Jahren wurde eine unglaublich tragische Lüge inszeniert, die viele Menschen das Leben kostete. Die Wahrheit kennt noch immer fast niemand. Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "



erkennen – erwachen – verändern



Euer



Heiko Schrang"

Quelle: Schrang-TV