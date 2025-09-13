Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
9/11: Neue Details zur Lüge des Jahrtausends!

9/11: Neue Details zur Lüge des Jahrtausends!

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Youtube
Bild: Screenshot Youtube

Vor 24 Jahren wurde eine unglaublich tragische Lüge inszeniert, die viele Menschen das Leben kostete. Die Wahrheit kennt noch immer fast niemand. Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: Schrang-TV

