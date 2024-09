Andreas Thiel: Aufgezwungene Moral führt zum Totalitarismus!

"Aufgezwungene Moral in Gesetze gegossen führt schnell in die Diktatur und zum Polizeistaat", so Andreas Thiel. Warum das so ist, erklärt der Schweizer Kabarettist Andreas Thiel auf dem Friedensfest in Bautzen 2024.

Webseite von Andreas Thiel: ►►► https://www.andreasthiel.ch/ Quelle: eingeSCHENKt.tv