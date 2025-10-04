Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wegen Gaza: Aufstand gegen Böhmermann!

Wegen Gaza: Aufstand gegen Böhmermann!

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Da wollte sich Jan Böhmermann mittels Millionen von Steuergeldern selbst beweihräuchern, doch nun sieht er sich mit einem Aufstand seiner eigenen linksextremen Freunde konfrontiert. Worum geht es? Wie reagiert Böhmermann auf die Kritik und was hat das mit Gaza zu tun? Dominik Reichert und Paul Klemm haben die Antworten.

Quelle: COMPACT-TV

