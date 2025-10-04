Wegen Gaza: Aufstand gegen Böhmermann!

Da wollte sich Jan Böhmermann mittels Millionen von Steuergeldern selbst beweihräuchern, doch nun sieht er sich mit einem Aufstand seiner eigenen linksextremen Freunde konfrontiert. Worum geht es? Wie reagiert Böhmermann auf die Kritik und was hat das mit Gaza zu tun? Dominik Reichert und Paul Klemm haben die Antworten.

