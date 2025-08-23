Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neue Lüge: Nordstream - Ukrainer verhaftet

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Und schon wieder hat sich eine dieser "Verschwörungstheorien" bewahrheitet. Nicht Putin war es, die Nordstream-Pipeline hat sprengen lassen (COMPACT-Doku bewies es bereits damals) - nun soll ein Ukrainer dafür verantwortlich sein. Doch auch hier nimmt man es mit der Wahrheit nicht so genau. Um wen es sich handelt, was weiterhin vertuscht werden soll und wer die wahren Hintermänner zu sein scheinen, analysieren Sacha Korn und Jürgen Elsässer im Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV

