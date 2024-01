Freddy: Demos gegen Rechts vs. Bauernproteste

Waaas? Die Bauern sind schon wieder in Berlin? Die werden echt nicht müde! Wie könnte man denn davon ablenken? Achja: Einfach mal vermeintlich Hunderttausende GEGEN RECHTS auf die Straße scheuchen! Die Medien werden das schon wohlwollend aufschnappen. Aber nicht unser Freddy! Feuer frei!

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via PayPal unter oder per Überweisung an COMPACT-Magazin GmbH auf das Konto: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.





Quelle: COMPACT-TV