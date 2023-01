Kinder der neuen Zeit mit Franzi und Katy: Die Geburt unserer Kinder

Ihr lieben Herzensmenschen, in diesem Gespräch/ Interview geht es um das Mutter werden. Wir erzählen die Geschichten der Geburt unserer Töchter- angefangen bei Jahren vor der Empfängnis bis hin zur Geburt. Wir sprechen offen über unseren ganz individuellen Weg der Schwangerschaft und Geburt. Damit möchten wir Mut zur Selbstbestimmtheit machen. Jede Frau weiß ganz genau, was sie in dieser so sensiblen und intensiven Phase ihres Lebens braucht.