Irre: Staat jagt Teenie-Terroristen!

Nach den Reichsbürger-Rentnern werden nun patriotische Jugendliche durch ein Spezialkommando der Polizei gejagt. Was ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und für welche Ansichten darf man in Deutschland legal verfolgt werden? Wollten diese Teenies wirklich die BRD stürzen? Sven Eggers und Paul Klemm geben Ihnen einen Einblick in die staatliche Terrorjagd.

