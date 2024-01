Jagd auf Habeck! Auftakt zum Aufstand

Sowas hat es in der BRD noch nie gegeben! Vizekanzler Habeck wird von einer übermächtigen Zahl von protestierenden Landwirten auf einer Fähre festgehalten, um endlich ernsthaft an den Verhandlungstisch zu gelangen. Dies hat nicht funktioniert und beide Seiten schieben sich den schwarzen Peter zu – wer erzählt also die Wahrheit?

Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer haben die Antworten und zahlreiche Videobeweise an Bord.

Quelle: COMPACT-TV