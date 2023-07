COMPACT-TV: Skandal: Unser Rammstein-Video wurde verboten!

Knapp 200.000 Zuschauer haben die Chance in weniger als 48 Stunden dazu genutzt, um unsere Reportage zum Rammstein Konzert in Berlin zu sehen - dann musste unser Video vom Netz. Denn eine bestimmte Clique sieht es gar nicht gern, wenn COMPACT in gewohnter Manier neutral ihrer Arbeit nachgeht. Das Video wurde nun verboten! Was es damit auf sich hat, um wen es sich dabei handelt und wie sich COMPACT nun dagegen wehrt - erfahren Sie von TV Chef Paul Klemm und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV