Corona-Impfung: Schwere Gesundheitsschäden schon in der Testphase - Follow the Silenced, Mikki Willis

Die Corona-Plandemie ist vorüber – die Schäden, die durch die sogenannten Impfstoffe angerichtet wurden, sind es nicht. Dass bereits während der klinischen Testphase Teilnehmer der Impfstoff-Studien schwere gesundheitliche Schäden erlitten, belegt der Dokumentarfilm von Mikki Willis „Follow the silenced’“, was bedeutet: „Folge denen, die zum Schweigen gebracht wurden“. Was geschah mit diesen geschädigten Menschen, von denen man nichts hört? Hier kommen sie zu Wort! (mit Ausschnitten aus dem Film).

Kla.TV hat bereits in zahlreichen Sendungen darüber berichtet. Nun möchte Kla.TV Ihnen einen Film vorstellen, in dem es um Teilnehmer an den Impfstoff-Studien geht, die schon während der klinischen Testphase schwere gesundheitliche Schäden erlitten haben.

Das bedeutet also, dass die betreffenden Hersteller ihre sogenannten Impfstoffe auf den Markt brachten, obwohl sie von deren Gefährlichkeit wussten! Was geschah mit diesen geschädigten Menschen? Was geschah mit den Ergebnissen der besagten Studien? Warum hört man nichts von ihnen? Der Titel des Films ist „Follow the silenced“. Das ist im Englischen ein Wortspiel mit dem häufig zitierten Slogan „Follow the science“, zu Deutsch: „Folge der Wissenschaft“. „Follow the silenced“ bedeutet also: „Folge denen, die zum Schweigen gebracht wurden“. Der Filmemacher Mikki Willis lässt hier solche Menschen zu Wort kommen. Es folgen nun einige wenige Ausschnitte aus diesem Film. Am Schluss des Beitrags finden Sie einen Link zur Webseite, wo Sie den Film – auf Englisch – in voller Länge anschauen können...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV