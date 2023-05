Unfruchtbarkeit: Eine teuflische Agenda – ein Film von Andrew Wakefield und Robert F. Kennedy

Wer maßt sich an, über einer der fundamentalsten Entscheidungen zu bestimmen? Offenbar die von Bill Gates gesteuerte WHO, die Frauen in Kenia eine schwangerschaftsschädigende Impfung verabreicht hat. Eine teuflische Agenda, beweiskräftig dokumentiert von Andrew Wakefield, Robert F. Kennedy und Children´s Health Defense.

„Lenke die Fortpflanzung weise — um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern“, so lautete seit 1980 das zweite Gebot der Georgia Guidestones, direkt nach dem ersten Gebot zur Senkung der Weltbevölkerung. Doch wer maßt sich an, über eine der fundamentalsten Entscheidungen junger Frauen, ein Kind zu bekommen, zu bestimmen?

Der folgende Dokumentarfilm „Unfruchtbarkeit: Eine teuflische Agenda“, eine Co-Produktion von Filmemacher Andrew Wakefield, Robert F. Kennedy und Children´s Health Defense, gibt erschreckende Einblicke in die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation. 20 Jahre wurde an einer Impfung geforscht, die durch Unterdrückung des Schwangerschaftshormons zu Fehlgeburten führen soll. Die Verabreichung erfolgte in Kenia im Rahmen einer Tetanusimpfung, welcher der schwangerschaftsschädigende Wirkstoff beigemischt wurde. Nur durch den unermüdlichen Einsatz mutiger Ärzte kam dieses Verbrechen ans Licht...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV