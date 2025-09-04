Liana (16): Die irren Lügen des Täters

Der Skandal um die getötete Liana wird größer: COMPACT-TV deckt auf, mit welchen Lügen der mutmaßliche Täter ins Land gekommen ist und welche Lügengeschichten erzählt werden, um dieses Verbrechen klein zu halten. Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm haben die bewegenden Neuigkeiten zusammengetragen.

