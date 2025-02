Widerstand gegen Schweizer E-ID-Gesetz

Der elektronische Identitätsnachweis, kurz E-ID, ist ein weiterer Schritt in Richtung totale Digitalisierung. Diese wird uns als Lösung für alle möglichen Probleme dargestellt. Weniger Wartezeit, weniger Papierkram, besserer Schutz vor Terroranschlägen und so weiter. Aber ist hier wirklich alles Gold, was glänzt? Oder dient es nicht vor allem der Überwachung aller Bürger? In der Schweiz wurde jetzt das Referendum gegen das neue E-ID-Gesetz ergriffen.

In der Schweiz regt sich Widerstand gegen das Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise, kurz „E-ID-Gesetz“. Als erste hat die junge Bürgerbewegung für Freiheit, Souveränität und Grundrechte „MASS-VOLL“ sofort das Mittel des Referendums ergriffen, damit das E-ID-Gesetz einer Volksabstimmung unterzogen werden muss. Weitere Bewegungen haben sich angeschlossen und unterstützen das Referendum...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV