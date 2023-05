Widerstand: Selenski kommt nach Berlin!

Selenski kommt nach Deutschland, und dagegen formiert sich Widerstand! Am 13. und 14. Mai kommt der ukrainische Präsident zum ersten Mal seit Juli 2021 in die BRD, damals hatte ihn noch Angela Merkel empfangen. Im Krieg gegen Russland gehört Selenski zu den schlimmsten Brandstiftern – er hat keine Skrupel, die ganze Welt anzuzünden, um seine Ziele durchzusetzen. Selenski kommt am 13. Mai, einem Samstag, nach Berlin und wird von Bundespräsident Steinmeier empfangen, am Sonntag 14. Mai ist er bei Bundeskanzler Scholz und danach geht es nach Aachen, wo er den renommierten Karlspreis erhalten wird. In beiden Städten sind Proteste angekündigt.

Das sind einige unserer heutigen Themen: Friedenspartei: Höcke und Weidel Kulturbeitrag: Protestlied von Freddy Wien: Freispruch für COMPACT-Kommentator Das Schlimmste: US-Atomwaffenpläne Quelle: COMPACTTV